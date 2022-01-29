ru ua
Сб, 29 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи, - Байден

Новость на русском →
Субота 29 січня 2022 01:34
США найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи, - Байден Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден заявив, що США найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи. Він уточнив, що чисельність військ, які перекидають у Східну Європу, буде невеликою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8 500 військових, розміщених на території Штатів, щоб швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення в Україну.

У Пентагоні сподіваються цим рішенням показати Росії і президенту Володимиру Путіну, що США залишаються вірні принципу колективної безпеки НАТО.

Крім того, на думку президента України Володимира Зеленського, у разі війни з Росією - до конфлікту будуть залучені також і країни НАТО, які раніше були частиною Радянського Союзу.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що для Кремля війна з Україною є "неприйнятною" навіть в думках.

Раніше ми писали, що Байден розпорядився підвищити готовність військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден
NEWS
Розстріл караулу в Дніпрі. Суд арештував нацгвардійця
Розстріл караулу в Дніпрі. Суд арештував нацгвардійця
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники