США найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що США найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи. Він уточнив, що чисельність військ, які перекидають у Східну Європу, буде невеликою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8 500 військових, розміщених на території Штатів, щоб швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення в Україну.

У Пентагоні сподіваються цим рішенням показати Росії і президенту Володимиру Путіну, що США залишаються вірні принципу колективної безпеки НАТО.

Крім того, на думку президента України Володимира Зеленського, у разі війни з Росією - до конфлікту будуть залучені також і країни НАТО, які раніше були частиною Радянського Союзу.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що для Кремля війна з Україною є "неприйнятною" навіть в думках.