Фото: до Румунії прибули перші військові США в рамках посилення військ НАТО (nato.int)

Міністр оборони Румунії Васіле Данку заявив, що до країни прибули перші американські військові для підсилення східного флангу НАТО на тлі загрози нового російського вторгнення РФ в Україну. Мова йде про сотню солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.