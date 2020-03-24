Румунія ввела режим тотального карантину через коронавірус

Фото: Клаус Йоханнис (flickr.com/EPP)

З 25 березня жителі зможуть залишати свій будинок, щоб купити продукти або піти на роботу

Президент Румунії Клаус Йоханнис оголосив про введення режиму тотального карантину для боротьби з коронавірусом на території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hotnews.

З 25 березня жителям буде дозволено виходити з будинку тільки для того, щоб купити їжу або ліки, піти на роботу або в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Тим, кому за 65, повністю заборонено покидати свої будинки.

За особами на карантині буде вестися онлайн-спостереження. Однак президент не уточнив, як саме.

Крім того, влада вирішили використовувати армію, яка поповнить сили громадського порядку.

"Обмеження наберуть чинності з завтрашнього дня", - заявив Йоханнис.

Зазначимо, на сьогодні в Румунії підтверджено 186 нових випадків захворюваності COVID-19 при загальній чисельності 762, зафіксовано 8 смертей.

Нагадаємо, 22 березня Румунія зареєструвала першу смерть пацієнта, інфікованого коронавірусом.

Крім того, уряд Північної Македонії запровадив комендантську годину, щоб запобігти подальшому розповсюдженню коронавірусу по всій країні.