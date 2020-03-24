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Румыния ввела режим тотального карантина из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 15:26
Румыния ввела режим тотального карантина из-за коронавируса
Фото: Клаус Йоханнис (flickr.com/EPP)

С 25 марта жители смогут покидать свой дом, чтобы купить продукты или пойти на работу

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о введении режима тотального карантина для борьбы с коронавирусом на территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hotnews.

С 25 марта жителям будет разрешено выходить из дома только для того, чтобы купить еду или лекарства, пойти на работу или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тем, кому за 65, полностью запрещено покидать свои дома.

За лицами на карантине будет вестись онлайн-наблюдение. Однако президент не уточнил как именно.

Кроме того, власти решили использовать армию, которая пополнит силы общественного порядка.

"Ограничения вступят в силу с завтрашнего дня", - заявил Йоханнис.

Отметим, на сегодня в Румынии подтверждено 186 новых случаев заболеваемости COVID-19 при общей численности в 762, зафиксировано 8 смертей.

Напомним, 22 марта Румыния зарегистрировала первую смерть пациента, инфицированного коронавирусом.

Кроме того, правительство Северной Македонии ввело комендантский час, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса по всей стране.

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