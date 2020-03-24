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Коронавірус в Румунії: загиблим поставили діагноз запізно через помилку уряду

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 12:49
Коронавірус в Румунії: загиблим поставили діагноз запізно через помилку уряду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Румунський уряд розширив критерії для діагностування коронавірусу запізно

В Румунії сім громадян померли з підтвердженим коронавірусом, але діагноз був встановлений із запізненням, оскільки їхні випадки не відповідали старим критеріям уряду для перевірки. Про це повідомляє HotNews.ro.

Як повідомляється, усі померлі громадяни, за даними румунської влади, страждали на інші захворювання, а правильний діагноз встановили лиш після кількох днів очікування, коли румунський уряд розширив критерії для діагностування коронавірусу COVID-19.

Перша смерть сталася у місті Філіаші у пацієнта, який повернувся з Франції, що не входила до зони ризику. Лікарі з відділення невідкладної допомоги запросили тест на COVID-19, але отримали відмову, бо пацієнт не відповідав визначеним критеріям. За наполяганням лікарів через два дні хворого все ж перевірили і підтвердили коронавірус. Через 4 дні пацієнт помер, але встиг заразити 23 медиків які зараз перебувають в ізоляції.

Схожі випадки відбувались і в інших містах, наприклад в Сучаві, де 52 члени медперсоналу мали позитивний результат тесту на коронавірус. Лише останнього сьомого померлого діагностували через контакт з інфікованою людиною, яка лежала в одній палаті з ним. Припускають, він заразився від сусіда, і якби діагноз було встановлено раніше, зараженням можна було б уникнути.

Нагадаэмо, у неділю, 22 березня, Румунія зареєструвала першу смерть пацієнта, інфікованого коронавірусом.

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