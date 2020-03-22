У Румунії зафіксована перша смерть від коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловікові було 67 років

У неділю, 22 березня, Румунія зареєструвала першу смерть пацієнта, інфікованого коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania TV.

Як повідомляється, став жертвою 67-річний чоловік з румунського міста Філіаши, який нещодавно повернувся з Франції. Крім того, один з пацієнтів, госпіталізований в Філіаши, перебував у важкому стані.

"Була зареєстрована перша смерть пацієнта, зараженого новим коронавірусом, на румунській території. У пацієнта був дуже серйозний попередній стан - рак легенів", - повідомила влада.

Нагадаємо, раніше МЗС України підтвердив третю смерть українця за кордоном. При цьому 146 громадян України знаходяться на карантині за кордоном. Один з них - в Румунії.

Також РБК-Україна писало, що Уряд Північної Македонії запровадив комендантську годину, щоб запобігати подальшому розповсюдженню коронавіруса по всій країні.

Зазначимо, станом на 21 березня кількість офіційно підтверджених випадків коронавіруса в Україні зросла до 47. При цьому за останню добу в Україну повернулися понад 13 тисяч громадян.