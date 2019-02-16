Румунія закликала НАТО посилити присутність в Чорному морі

Йоханніс виступив за зміцнення східного флангу НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис на Мюнхенской конференции по безопасности призвал НАТО усилить присутствие в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По его мнению, в свете последних инцидентов в Черном море необходимо усиленное присутствие НАТО.

"Мы не можем игнорировать вызовы на восточном фланге. В то время, как ЕС имплементирует решение по санкциям (против России, - ред.), НАТО должно усиливать восточный фланг", - отметил Йоханнис и подчеркнул важность усиления присутствия в Черном море.

Кроме того, он назвал нестабильной ситуацию в регионе и добавил, что Евросоюз и НАТО продолжают реагировать на российскую угрозу.

Напомним, ранее стало известно, что в Черное море войдет флагман Постоянной противоминной группы НАТО. На данный момент плавучая база пришвартована в Стамбуле. Ожидается, что в ближайшее время в регионе пройдут учения в рамках усиления группировки альянса.

Кроме того, ранее министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал активизацию военно-морского присутствия альянса в Черном море.