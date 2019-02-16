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Румунія закликала НАТО посилити присутність в Чорному морі

Новини » Політика    16.02.2019 - 11:47
Румунія закликала НАТО посилити присутність в Чорному морі
Фото: Клаус Йоханніс (flickr.com/EPP)

Йоханніс виступив за зміцнення східного флангу НАТО

Президент Румунії Клаус Йоханніс на Мюнхенській конференції з безпеки закликав НАТО посилити присутність у Чорному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

На його думку, у світлі останніх інцидентів у Чорному морі необхідна посилена присутність НАТО.

"Ми не можемо ігнорувати виклики на східному фланзі. В той час, як ЄС імплементує рішення щодо санкцій (проти Росії, - ред.), НАТО має посилювати східний фланг", - зазначив Йоханніс і підкреслив важливість посилення присутності в Чорному морі.

Крім того, він назвав нестабільну ситуацію в регіоні і додав, що Євросоюз і НАТО продовжують реагувати на російську загрозу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Чорного моря увійде флагман Постійної протимінної групи НАТО. На даний момент плавуча база пришвартована в Стамбулі. Очікується, що найближчим часом в регіоні пройдуть навчання в рамках посилення угруповання альянсу.

Крім того, раніше міністр оборони України Степан Полторак анонсував активізацію військово-морської присутності альянсу в Чорному морі.

 

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