В Румунії завершились навчання Platinum Eagle-2019 за участі українських морпіхів

В Румунії завершилось багатонаціональне навчання Platinum Eagle-2019, в якому брали участь морські піхотинці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Протягом десяти днів морпіхи ділились здобутим бойовим досвідом з представниками армій США, Грузії, Румунії, Болгарії та Молдови, переймали досвід тактичних дій в складі багатонаціонального підрозділу.

Фото: навчання Platinum Eagle-2019 (mil.gov.ua)

"До кінця поточного року в рамках Platinum Eagle-2019 відбудеться ще декілька разів за різними сценаріями, участь в якому візьмуть й інші підрозділи морської піхоти",- йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що два кораблі зі складу другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) зайдуть 1 квітня в Одеський морський порт з черговим візитом.

Нагадаємо, глава Міністерства оборони України Степан Полторак заявив, що в 2019 році буде активізовано воєнно-морську присутність НАТО в Чорному морі.