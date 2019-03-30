В Румынии завершились учения Platinum Eagle-2019 с участием украинских морпехов

В Румынии завершились многонациональные учения Platinum Eagle-2019, в которых принимали участие морские пехотинцы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В течение десяти дней морпехи делились приобретенным боевым опытом с представителями армий США, Грузии, Румынии, Болгарии и Молдовы, перенимали опыт тактических действий в составе многонационального подразделения.

Фото: учения Platinum Eagle-2019 (mil.gov.ru)

"До конца текущего года в рамках Platinum Eagle-2019 состоится еще несколько раз по разным сценариям, участие в котором примут и другие подразделения морской пехоты",- говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут 1 апреля в Одесский морской порт с очередным визитом.

Напомним, глава Министерства обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2019 году будет активизирована военно-морское присутствие НАТО в Черном море.