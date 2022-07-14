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У Румунії розбився ударний американський дрон: що відомо

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Четвер 14 липня 2022 17:12
У Румунії розбився ударний американський дрон: що відомо Ілюстративне фото: у Румунії розбився ударний Американський дрон (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Американський безпілотник MQ-9 Reaper розбився в Румунії. Це сталося біля авіабази в місті Кимпія-Турзій.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Gazeta de Sud, про це заявив міністр національної оборони Румунії Васіле Динку.

За його словами, дрон розбився в 2-3 кілометрах від авіабази під час заходу на посадку. На його борту не було озброєння.

Варто зауважити, що США кілька разів відправляли БПЛА MQ-9 Reaper в Румунію для навчань румунських солдатів. Безпілотники виконували розвідувальну роль. При цьому на них можлива установка ракет.

Нагадаємо, ще на початку квітня стало відомо, що Україна веде переговори про закупівлю важких ударних безпілотників американського виробництва MQ - 9 Reaper (Жнець).

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