У Румунії розбився ударний американський дрон: що відомо

Американський безпілотник MQ-9 Reaper розбився в Румунії. Це сталося біля авіабази в місті Кимпія-Турзій.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Gazeta de Sud , про це заявив міністр національної оборони Румунії Васіле Динку.

За його словами, дрон розбився в 2-3 кілометрах від авіабази під час заходу на посадку. На його борту не було озброєння.

Варто зауважити, що США кілька разів відправляли БПЛА MQ-9 Reaper в Румунію для навчань румунських солдатів. Безпілотники виконували розвідувальну роль. При цьому на них можлива установка ракет.