ru ua
Чт, 14 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Румынии разбился ударный американский дрон: что известно

Новина українською →
Четверг 14 июля 2022 17:12
В Румынии разбился ударный американский дрон: что известно Иллюстративное фото: в Румынии разбился ударный американский дрон (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Американский беспилотник MQ-9 Reaper разбился в Румынии. Это произошло возле авиабазы в городе Кымпия-Турзий.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Gazeta de Sud, об этом заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.

По его словам, дрон разбился в 2-3 километрах от авиабазы во время захода на посадку. На его борту не было вооружения.

Стоит заметить, что США несколько раз отправляли БПЛА MQ-9 Reaper в Румынию для учений румынских солдат. Беспилотники выполняли разведывательную роль. При этом на них возможна установка ракет.

Напомним, еще в начале апреля стало известно, что Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства MQ-9 Reaper (Жнец).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Румыния
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
Воинский учет для женщин в Украине: в Генштабе сделали важное заявление
DAILY
Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Какое оружие нужно Украине, чтобы переломить ход войны и победить РФ