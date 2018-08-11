Президент Румунії засудив силовий розгін протесту в Бухаресті

Йоханніс вимагає від міністра внутрішніх справ Румунії пояснити застосування сили

Президент Румунії Клаус Йоханніс засуджує силовий розгін протесту в Бухаресті, в результаті чого постраждали близько 440 осіб. Про це Йоханніс повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, Йоханніс назвав силовий розгін протестів неприйнятним для справжньої демократії. Крім того, він вимагає від міністра внутрішніх справ Румунії пояснити застосування сили на площі Перемоги в Бухаресті.

"Справжня демократія передбачає право кожної людини на протест, але насильство неприйнятне незалежно від політичного вибору. Я рішуче засуджую жорстоке втручання жандармерії, дуже непропорційне діям більшості людей на площі Перемоги", - зазначив Йоханнис.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що при розгоні протестів у Бухаресті постраждали більше 400 демонстрантів. Після розгону багатотисячної акції за медичною допомогою звернулися сотні людей, з них 45 доставили до лікарні. Всього на протести в Бухаресті вийшли близько 200 тисяч осіб.

Зазначимо, головними претензіями до влади є корупція, низька зарплата і спроби правлячої партії контролювати судову систему. Багато хто з демонстрантів приїхали з-за кордону.