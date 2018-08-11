Протести в Румунії: при розгоні постраждали понад 400 демонстрантів

У Румунії внаслідок антиурядового протесту 45 осіб доставили в лікарню

У румунській столиці - Бухаресті - внаслідок розгону поліцією антиурядового мітингу постраждали понад 400 осіб. Жандармерія застосувала водомети і сльозогінний газ на площі Перемоги, передає Radio Romania International.

На даний момент відомо, що під час багатотисячної акції протесту за медичною допомогою звернулися понад 435 осіб. З них 45 осіб доставили в лікарню. Всього на протест в Бухаресті вийшли близько 200 тисяч чоловік.

Як передає Agerpres, президент Румунії Клаус Йоханнис засудив жорстокість жандармів щодо учасників антиурядового протесту в центрі Бухареста. Також він закликав главу МВС понести відповідальність за постраждалих

"У справжньої демократії кожна людина має право на протест, але насильство неприйнятне, незалежно від політичних поглядів. Я рішуче засуджую жорстоке втручання жандармерії, абсолютно неспіврозмірне з демонстраціями більшості людей на площі Перемоги".

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна раніше, в Румунії у п'ятницю, 10 серпня, відбувся багатотисячний антиурядовий мітинг. На мітингу в Бухаресті відбулися сутички, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ.

Антиурядовий протест влаштувала румунська діаспора в Європі. Головні претензії протестувальників до влади - корупція, низька зарплата і спроби правлячої партії контролювати судову систему. Багато хто з протестувальників приїхав з-за кордону.