Литва та Латвія ввели обмеження через коронавірус

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Країни вирішили закрити кордони для іноземців

Уряд Латвії ухвалив рішення про введення обмежень з 17 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що Латвія з 17 березня заборонить сухопутні та повітряні пасажирські перевезення через кордон. При цьому латвійці зможуть повернутися в країну, а іноземці отримають змогу покинули Латвію.

Також у Латвії забороняють проведення всіх публічних заходів, а неорганізовані заходи з кількістю учасників до 50 осіб мають закінчуватися до 23 години вечору. Іспити у школах переносять на травень.

Як пише агентство LTR, про введення двотижневого загальнонаціонального карантину оголосив сьогодні й уряд Литви. Обмежувальні заходи також включають закриття кордонів для іноземних громадян та магазинів, крім аптек та продовольчих товарів, а також заборону публічних заходів.

Компаніям рекомендують переводити працівників на дистанційну роботу. У Литві будуть закриті заклади освіти, театри, музеї, кінотеатри, спортзали та подібні заклади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іспанії з ранку 15 березня буде введено карантин на всій території країни. Обмеження триватимуть впродовж 2 тижнів. В Іспанії закриють всі школи, університети, ресторани, готелі, бари та інші другорядні магазини.