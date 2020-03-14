В Румынии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Фото: Клаус Йоханнис (flickr.com/EPP)

Чрезвычайное положение продлится 30 дней

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о введении чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Romania TV.

По словам Йоханниса, режим чрезвычайного положения будет введен в понедельник, 16 марта. Ограничения будут длиться 30 дней.

"Я решил объявить чрезвычайное положение в начале следующей недели. Правительство сможет выделить больше денег на медикаменты, на необходимое оборудование. Такая ситуация позволит его закупить. ", - заявил он.

Отмечается, что парламент страны принял закон, который позволяет родителям оставаться дома для ухода за детьми в период чрезвычайного положения.

Напомним, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом в стране правительство приняло решение о введении дополнительных ограничений. Во Франции будет запрещена деятельность несущественных магазинов, в частности ресторанов, баров и кинотеатров. Работать останутся продуктовые магазины и аптеки.

Кроме того, правительства Литвы и Латвии объявили сегодня о введении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Страны запретили въезд иностранцам и полностью закрыли сухопутную и воздушную границы. Также в странах закроют на карантин все учебные заведения.