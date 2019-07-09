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У Румунії призначили дату президентських виборів

Новини » Політика    09.07.2019 - 23:01
У Румунії призначили дату президентських виборів
Ілюстративне фото (wikimedia.org/Tiia Monto)

Вибори президента призначені на 10 листопада

На засіданні уряду Румунії прем'єр-міністр Віоріка Денчиле заявила, що президентські вибори в країні пройдуть 10 листопада поточного року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mediafax.

За її словами, перед виборами президента уряд прийме пакет правил з організації та проведедению виборів.

"Сьогодні ми затвердимо урядове рішення про проведення 10 листопада 2019 року виборів президента Румунії. Потім ми приймемо пакет правил з організації та проведення виборів, у тому числі кількість дільниць за кордоном і можливість продовження голосування після 21:00 ", - заявила вона.

При необхідності, другий тур виборів відбудеться 24 листопада.

Відзначимо, на сьогоднішній день президентом Румунії є Клаус Йоханнис, він переміг на виборах у 2014 році і раніше заявляв, що готовий балотуватися на другий термін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ Румунії у своїй заяві висловило офіційну підтримку зміни влади в Молдові, заявляючи про легітимність дій парламенту в процесі формування коаліції і нового уряду.

Крім того, суд Румунії залишив у силі вирок про 3,5 років ув'язнення лідера правлячої Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгне. Вирок йому винесли за зловживання службовим становищем. Політика звинуватили в тому, що двоє представниць з його партії протягом семи років отримували зарплату з державного бюджету.

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