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У Румунії залишили в силі тюремний вирок лідеру керівної партії

Новини » Суспільство    28.05.2019 - 01:30
У Румунії залишили в силі тюремний вирок лідеру керівної партії
Фото: Лівіу Драгне (twitter.com/RFERL)

Лідер Соціал-демократичної партії Румунії програв останню апеляцію

Суд в Румунії залишив в силі вирок про 3,5 років ув'язнення лідера правлячої Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгнев. Про це передає РБК-Україна з посиланням на АР.

Відзначається, що вирок йому винесли за зловживання службовим становищем. Політика звинуватили в тому, що двоє представниць з його партії протягом семи років отримували зарплатню з держбюджету. Це відбувалося в той час, коли Лівіу Драгнев працював в повітовій раді Телеорман.

Вирок йому був винесений в 2018 році, проте його захист подавав апеляцію. Це була остання можлива апеляція на вирок політику, проте вона була програна.

Нагадаємо, раніше президент Румунії Клаус Йоханніса заявив про намір провести в країні 26 травня референдум "з проблем у сфері правосуддя". Він також звинуватив опозиційну Соціал-демократичну партію в "нападках на правосуддя", маючи на увазі її наміри внести зміни до Кримінального кодексу Румунії.

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