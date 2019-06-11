Румунія підтримала зміну влади в Молдові

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МЗС Румунії у своїй заяві висловило офіційну підтримку зміни влади в Молдові

Румунія офіційно підтримала зміна влади в Молдові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства закордонних справ Румунії.

Як повідомляється, МЗС Румунії у своїй заяві висловило офіційну підтримку зміни влади в Молдові, заявляючи про легітимність дій парламенту в процесі формування коаліції і нового уряду.

У заяві відомство підкреслило, що правляча коаліція і новий уряд був сформований парламентом, "обраним демократичним шляхом на виборах 24 лютого".

У цьому контексті МЗС Румунії відзначило, що Румунія як стратегічний партнер Молдови вважає, що "у демократичній державі воля народу, виражена на голосуванні і відображена в політичній конфігурації парламенту, - це єдине, що забезпечує легітимний політичний процес, заснований на діалозі".

Також Румунія висловила повну готовність продовжувати співробітництво з Молдовою за умови, що країна буде твердо і послідовно продовжувати європейський курс, у тому числі впроваджуючи Угоду про асоціацію з Європейський союзом, а також проводити реформи.

"Румунія також високо цінує збереження актуальності позиції Республіки Молдова з придністровського питання, з дотриманням територіальної цілісності Республіки Молдова в її міжнародно визнаних кордонах і без порушення її проєвропейського вектора", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, політична криза в Молдові виникла після виборів у лютому, коли партії не встигли за три місяці сформувати коаліцію і уряду. По закінченню терміну президент заявив, що має право не оголошувати нові вибори. Після цього Конституційний суд відсторонив його від влади, так як той не виконав вимоги Конституції Молдови.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Молдови Ігор Додон анулював указ прем'єр-міністра Павла Філіпа про розпуск парламенту, вважаючи, що Філіп не має права виконувати обов'язки президента.

Крім того, президент Молдови Ігор Додон вважає, що на нього може готуватися замах з боку "дагестанської громади в Одесі". Зокрема, Додон відмітив, що йому останнім часом надходить інформація про підготовку замаху.