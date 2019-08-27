У Румунії на тлі президентських виборів розпадається коаліція

Фото: Келін Попеску-Терічану (flickr.com/nato)

Про вихід із коаліції оголосила Національна ліберальна партія Румунії

Молодший партнер румунських соціал-демократів - Національна ліберальна партія Румунії - оголосила про намір вийти зі складу коаліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Заяву про плани виходу з коаліції зробив голова румунських лібералів Келін Попеску-Терічану. За його словами, якщо у парламент надійде проект резолюції про вотум недовіри соціал-демократичному уряду, його партія разом із іншими опозиційними політичними силами підтримає його.

Також Попеску-Терічану заявив, що складає із себе повноваження голови Сенату - верхньої палати румунського парламенту - і не буде висувати свою кандидатуру на президентських виборах. Натомість він оголосив про свою підтримку незалежного кандидата в президенти Мірчі Діакону.

Оглядачі вважають, що причиною розвалу урядової коаліції стали саме майбутні президентські вибори. Румунські ліберали разом із партією Віктора Понти роблять ставку на президентських перегонах на кандидатуру Мірчи Діакону, який вважається перспективним суперником чинного президента Клауса Йоганніса.

Нагадаємо, що вибори президента в Румунії призначені на 10 листопада. Перед ними уряд прийме пакет правил з організації та проведедення виборів. При необхідності, другий тур відбудеться 24 листопада.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 серпня у Бухаресті проходив багатотисячний антиурядовий протест з нагоди річниці силового розгону антикорупційного мітингу.