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В Румынии на фоне президентских выборов распадается коалиция

Новости » В мире    27.08.2019 - 12:39
В Румынии на фоне президентских выборов распадается коалиция
Фото: Кэлин Попеску-Тэричану (flickr.com/nato)

О выходе из коалиции объявила Национальная либеральная партия Румынии

Младший партнер румынских социал-демократов - Национальная либеральная партия Румынии - объявила о намерении выйти из состава коалиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Заявление о планах выхода из коалиции сделал глава румынских либералов Кэлин Попеску-Тэричану. По его словам, если в парламент поступит проект резолюции о вотуме недоверия социал-демократическому правительству, его партия вместе с другими оппозиционными политическими силами поддержит его.

Также Попеску-Тэричану заявил, что слагает с себя полномочия главы Сената - верхней палаты румынского парламента - и не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. Вместо этого он объявил о своей поддержке независимого кандидата в президенты Мирчи Диакону.

Обозреватели считают, что причиной развала правительственной коалиции стали будущие президентские выборы. Румынские либералы вместе с партией Виктора Понты делают ставку на президентских выборах на кандидатуру Мирчи Диакону, который считается перспективным соперником действующего президента Клауса Йоганниса.

Напомним, что выборы президента в Румынии назначены на 10 ноября. Перед ними правительство примет пакет правил по организации и проведения выборов. При необходимости, второй тур состоится 24 ноября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 10 августа в Бухаресте проходил многотысячный антиправительственный протест по случаю годовщины силового разгона антикоррупционного митинга.

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