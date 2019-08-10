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Прокуратура обшукує судно, що ввозило нафтопродукти в окупований Крим

Новини » Надзвичайні події    10.08.2019 - 23:00
Прокуратура обшукує судно, що ввозило нафтопродукти в окупований Крим
Фото: Чорноморський флот РФ (mil.ru)

Паливо постачалося для Чорноморського флоту РФ

У Херсоні прокуратура Автономної Республіки Крим проводить обшук на судні, яке постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прокуатуру.

Обшук проводиться в рамках кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію. Йдеться про судно "Марія", яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

"У червні 2015 це ж судно, але під назвою "Вілга", постачало паливо для подразделерий Чорноморського флоту РФ в р. Севастополь. На підставі визначення Херсонського міського суду, зараз на зазначеному судні проводитися обшук", - уточнили в прокуратурі.

Нагадаємо, в липні корабель Чорноморського флоту РФ "Сметливый" спровокував небезпечну ситуацію в закритому для плавання районі проведення військових навчань Sea Breeze 2019.

Раніше одну з локацій морського компонента українсько-американських командно-штабних навчань Sea Breeze-2019 довелося міняти напередодні навчань через попередження з боку Росії. Зокрема, РФ закрила одну з ділянок Чорного моря.

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