В румынском порту Констанца взорвался морской дрон
В порту Констанца в Румынии утром 5 июня произошел взрыв морского беспилотника. Власти полностью изолировали район возле нефтяного терминала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Тревогу объявили после сообщений о взрыве морского беспилотника вблизи причалов №77 - 78 в порту Констанца.
По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал.
По данным румынских СМИ, объект обнаружили еще около 05:00 утра. Он находился недалеко от нефтяного терминала Oil Terminal и базы Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM).
После получения сигнала на место прибыли подразделения полиции, жандармерии, спасатели и другие экстренные службы. Территорию немедленно оцепили, а доступ посторонних лиц в район инцидента ограничили.
Власти активировали Красный план вмешательства - специальный протокол реагирования на чрезвычайные происшествия повышенной опасности.
Также из-за происшествия срочно проинформировали премьер-министра Румынии и президента страны Никушора Дана, который в этот момент направлялся самолетом в Черногорию на саммит ЕС - Западные Балканы.
Министерство внутренних дел Румынии уже анонсировало пресс-конференцию по инциденту.
В Минобороны страны сообщили, что дрон якобы похож на тот, который используется на войне в Украине.
"Предварительная информация свидетельствует о том, что это был украинский беспилотник с десятками килограммов взрывчатки на борту. Взрыв не был контролируемым. Непонятно, как морской беспилотник оказался в порту Констанца", - пишет Digi24.
Дроны РФ в Румынии
Напомним, в ночь на 29 мая во время очередной атаки РФ на Украину беспилотник оккупантов попал в крышу многоэтажки в Галаце - на 10-м этаже вспыхнул пожар, пострадали два человека.
В Воздушных силах Румынии объяснили, что физически не успели перехватить дрон. От обнаружения цели до ее падения прошло всего четыре минуты.
Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии установило, что жилой дом атаковал российский дрон типа "Герань-2" (типа "Шахед").