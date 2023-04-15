Румынская баржа начала тонуть после столкновения с другим судном в порту Рени

В украинском порту Рени румынская баржа, которая перевозила удобрения, столкнулась с другим судном. В результате инцидента она начала тонуть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Как отмечает издание, баржа была загружена более чем тысячей тонн удобрений, в частности, сульфатом аммония. Когда она стояла на якоре, в нее врезалось другое судно, которое перевозило скот.
"После столкновения румынская баржа начала набирать воду и тонуть, после чего прозвучал призыв о помощи. Румынский буксир переправил поврежденную баржу на румынскую сторону Дуная", - пишет издание.
По информации журналистов, в настоящий момент баржа наполовину затонула, ее носовая часть находится на берегу.
Напомним, ранее стало известно, что объем экспорта украинской агропродукции через порты Дуная вырос в 2022 году в 40 раз.
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