RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Румынская баржа начала тонуть после столкновения с другим судном в порту Рени

Иллюстративное фото: румынская баржа начала тонуть после столкновения с другим судном в порту Рени (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В украинском порту Рени румынская баржа, которая перевозила удобрения, столкнулась с другим судном. В результате инцидента она начала тонуть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Как отмечает издание, баржа была загружена более чем тысячей тонн удобрений, в частности, сульфатом аммония. Когда она стояла на якоре, в нее врезалось другое судно, которое перевозило скот.

Фото: румынская баржа начала тонуть в украинском порту (digi24.ro)

"После столкновения румынская баржа начала набирать воду и тонуть, после чего прозвучал призыв о помощи. Румынский буксир переправил поврежденную баржу на румынскую сторону Дуная", - пишет издание.

По информации журналистов, в настоящий момент баржа наполовину затонула, ее носовая часть находится на берегу.

Напомним, ранее стало известно, что объем экспорта украинской агропродукции через порты Дуная вырос в 2022 году в 40 раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияпортДунай