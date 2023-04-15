Румунська баржа почала тонути після зіткнення з іншим судном у порту Рені

В українському порту Рені румунська баржа, яка перевозила добрива, зіткнулася з іншим судном. Внаслідок інциденту вона почала тонути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Як зазначає видання, на баржу було завантажено понад тисячу тонн добрив, зокрема, сульфатом амонію. Коли вона стояла на якорі, в неї врізалося інше судно, яке перевозило худобу.
"Після зіткнення румунська баржа почала набирати воду і тонути, після чого пролунав заклик про допомогу. Румунський буксир переправив пошкоджену баржу на румунську сторону Дунаю", - пише видання.
За інформацією журналістів, зараз баржа наполовину затонула, її носова частина знаходиться на березі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що обсяг експорту української агропродукції через порти Дунаю зріс у 2022 році у 40 разів.
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