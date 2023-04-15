Румунська баржа почала тонути після зіткнення з іншим судном у порту Рені

Як зазначає видання, на баржу було завантажено понад тисячу тонн добрив, зокрема, сульфатом амонію. Коли вона стояла на якорі, в неї врізалося інше судно, яке перевозило худобу.

Фото: румунська баржа почала тонути в українському порту (digi24.ro)

"Після зіткнення румунська баржа почала набирати воду і тонути, після чого пролунав заклик про допомогу. Румунський буксир переправив пошкоджену баржу на румунську сторону Дунаю", - пише видання.

За інформацією журналістів, зараз баржа наполовину затонула, її носова частина знаходиться на березі.