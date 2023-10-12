Появились фото последствий удара дронов по Одесской области

Российские оккупанты в ночь на 12 октября в очередной раз атаковали Измаильский район Одесской области. Появились кадры последствий вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС Одесской области и Офис генпрокурора в Telegram.

Как известно, вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед" попали в портовую инфраструктуру и повредили дома. Пожарные потушили пожар, вспыхнувший в одном из домов в Измаильском районе.

Фото: спасатели потушили пожар в Измаильском районе (facebook.com/DSNSODE)

Офис генпрокурора уточнил, что в результате атаки ранения получила 88-летняя женщина, ее госпитализировали.

Из-за ударов врага повреждены также производственные и складские помещения. По факту нарушения законов и обычаев войны возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: правоохранители открыли дело из-за обстрела (t.me/pgo_gov_ru)

Ночная атака дронов

Этой ночью российские войска снова атаковали Украину. Дроны-камикадзе направили на юг и центр нашей страны.

Всего были зафиксированы пуски 33 "шахедов", наши силы противовоздушной обороны сбили 28 дронов.

Как отмечалось ранее, попадание было в Одесской области, а также на территории Черкасской области. Там "шахед" упал на открытой местности, в результате чего вспыхнул пожар.