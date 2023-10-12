Пожар в трех областях и пострадавшая: какие последствия ночной атаки "Шахедов"

Во время отражения ночной воздушной атаки с применением дронов-камикадзе и сбития вражеских целей в Николаевской, Черкасской и Одесской областях вследствие падения обломков произошли пожары и разрушения, пострадал по меньшей мере один человек.

Что известно о последствиях "Шахедной" атаки по Украине в ночь на 12 октября - в материале РБК-Украина .

В материале использовались публикации Telegram главы Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима, Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурця, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, пресс-службы Сил обороны юга Украины и командования Воздушных сил ВСУ, Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Чем атаковали Украину и сколько целей удалось сбить

Ранее сообщалось, что по данным Воздушных сил ВСУ, украинские силы ПВО в хоте отражения ночной воздушной атаки 12 октября уничтожили 28 дронов-камикадзе.

Всего же было запущено по территории Украины 33 воздушных цели.

Где сбивали дроны-камикадзе

Как проинформировали в Силах обороны юга Украины, в их зоне ответственности всего было уничтожено силами и средствами ПВО 14 БпЛА "Shahed-131/136".

А именно: 4 - в Николаевской области и 10 в Одесской области.

Как проинформировал руководитель Черкасской ОВА, также было зафиксировано уничтожение воздушной цели и в этом регионе.

Какие последствия в Одесской области

На юге Одесской области в результате попадания были повреждены складские здания в припортовой зоне. Кроме того, пострадали частные дома мирных жителей.

"Возникшие пожары оперативно ликвидированы пожарными", - рассказали военные.

По предварительным данным, один гражданский получил ранение - это женщина 1935 года рождения, которая получила термические ожоги.

Как уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в регионе было зафиксировано попадание дронов-камикадзе типа "Шахед" в Измаильском районе.

Были повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, и они уже ликвидированы.

Фото из мест попадания в Одесской области

Спасатели утром опубликовали кадры последствий вражеской атаки по югу области.

"Спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеской атаки, потушив пожар дома в Измаильском районе", - передали в ГСЧС в Одесской области.

Николаевская область

Глава Николаевской ОВА рассказал, что над областью сбили 4 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

"В 01:40 в Шевченковской общине в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого силами ПВО, возник пожар сухой травы. Возгорание оперативно ликвидировано", - рассказал руководитель региона.

Ким добавил, что в результате происшествия пострадавших нет.

Также за прошедшие сутки, 11 октября, в Николаевской области был уничтожен разведывательный БПЛА "Supercam" российских оккупантов.

Черкасская область

"Прошлой ночью Черкасская снова была под вражеским прицелом. Наши защитники успешно пронесли ударный дрон противника в небе над областью", - рассказал Табурец.

Также чиновник уточнил, что второй вражеский "Шахед" попал в открытую местность.

Пожар из-за возгорания сухой растительности ликвидирован, добавил он.

Особенности этой ночной атаки

Эта ночная атака российских оккупантов с использованием очередной партии ударных беспилотников на юге Украины снова была направлена по припортовой инфраструктуре Подунавья, рассказали военные.

"Пытаясь обойти системы ПВО, дроны-камикадзе направлялись по разным направлениям, используя сложные траектории и особенности ландшафта", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.