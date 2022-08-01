У Румунії знешкодили дрейфуючу морську міну

Румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Міністерстві оборони Румунії заявили, що знешкоджена в неділю міна – це друга морська міна, яку румунські військові деактивували на початку російського вторгнення в Україну. Повідомляється, що вибухонебезпечний предмет дрейфував приблизно в двох морських милях від румунського берега.