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Военные показали, как обезвредили российскую морскую мину (видео)

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Украина, Четверг 22 сентября 2022 13:17
Военные показали, как обезвредили российскую морскую мину (видео) Фото: военные показали, как уничтожают морские мины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные уничтожили очередную вражескую мину, которую вынесло на берег моря. Защитники показали процесс работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Военные объяснили, что дрейфующие морские мины очень опасны, особенно, если их вынесло на берег. В таком случае мина может сдетонировать в любой момент, потому что находится в полосе прибоя и перекидывается волнами.

Командир подразделения решил провести разминирование на берегу. Военные обстреляли мину из стрелкового оружия. Хоть она и была повреждена, но не взорвалась. Поэтому защитники вытащили ее на берег с учетом силы волн и скорости передвижения.

После обследования специалисты обнаружили, что мину опасно транспортировать, поэтому ее уничтожили на месте.

Напомним, в Одессе на побережье местные жители обнаружили взрывоопасные предметы.

Кроме того, в Одесской области 8 сентября военные обезвредили дрейфующую морскую мину.

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