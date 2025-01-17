Российские дроны упали в Румынии 17 января. Их нашли в двух местах приграничных уездов Ботошани и Тулча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Румынии .

"Межведомственная группа завершила исследования, проведенные 17 января в приграничном районе округа Тульча после атаки беспилотников в ночь на гражданские цели и портовую инфраструктуру Украины", - говорится в сообщении.

Как уточняется, по итогам полевых обысков выявлены два участка, где упали беспилотники российского происхождения типа Geran1/2.

Одно место падения расположено между населенными пунктами Чаталкиой (уезд Тулча) и Тудор-Владимиреску (уезд Ботошани), а второе - к югу от Килия-Веке (уезд Тулча).

"Удар обломков беспилотника не коснулся элементов инфраструктуры и о материальном ущербе не сообщалось", - добавили в Минобороны.

В Румынии нашли два места падения дронов РФ после атаки по Украине 17 января (google.com/maps)