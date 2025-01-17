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Румыния поднимала истребители из-за "Шахеды" над Дунаем, там мог упасть дрон

Пятница 17 января 2025 10:58
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Румыния поднимала истребители из-за "Шахеды" над Дунаем, там мог упасть дрон Иллюстративное фото: Румыния поднимала истребители из-за "Шахэды" над Дунаем 17 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Сегодня ночью Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки российских дронов на украинские города возле Дуная. Один из беспилотников мог упасть на румынском берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Как пишет издание, около 01:45 для жителей румынских поселков над Дунаем была объявлена воздушная тревога, при этом со стороны украинского берега видели взрывы.

Позже Минобороны страны сообщило, что поднимало два истребителя F-16. Самолеты пробыли в небе примерно два часа.

Кроме этого в Минобороны Румынии заявило, что в районе поселка Плауру, что напротив украинского Измаила, было обнаружено место "возможного падения беспилотника". Там работают специалисты, которые собирают доказательства для дальнейшего расследования. О ситуации были уведомлены структуры НАТО.

"Министерство национальной обороны направляет решительный сигнал осуждения этих атак, осуществляемых РФ против гражданских целей в Украине и элементов инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права", - добавили в Минобороны.

Российские дроны в Румынии

Стоит напомнить, что российские ударные дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии во время атак на Украину. В основном это происходит, когда россияне пытаются атаковали Одесскую область.

Ранее мы писали что в Румынии находили обломки российских беспилотников, там для защиты поднимали истребители F-16, но российские дроны не сбивали.

В конце декабря прошлого года радиолокационные системы Румынии обнаружили небольшой летающий объект, предположительно, беспилотник, который нарушил национальное воздушное пространство на расстоянии до 6 км вглубь страны.

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