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Россияне ночью атаковали дронами припортовую инфраструктуру в Измаильском районе

Пятница 17 января 2025 07:48
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Россияне ночью атаковали дронами припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Фото: в ОВА рассказали о последствиях дронового удара РФ по Измаильскому району (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики этой ночью, 17 января, во время воздушной атаки с применением беспилотников нанесли удары по Измаильскому району Одесской области. Целью обстрела была местная припортовая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По словам чиновника, в регионе велась напряженная работа сил и средств противовоздушной обороны при отражении вражеской атаки.

Глава ОВА отметил в своем Telegram-канале, что на фоне дронового удара противника в Измаильском районе обошлось без погибших и пострадавших нет

"В результате обстрела есть повреждения фасадов зданий и жилого дома", - рассказал он.

Также чиновник проинформировал, что на месте работают "все соответствующие службы".

"Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области", - рассказал руководитель администрации

Ночная атака РФ с применением беспилотников

Напомним, войска РФ еще вечером 16 января запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников для очередной воздушной атаки.

Ночью 17 января городской голова Измаила Андрей Абрамченко в своем Telegram рассказал о работе ПВО из-за вражеских дронов. При этом мониторинговые каналы писали о взрывах в районе городов Измаил и Килия.

Добавим также, 16 января в 22:45 из-за фиксации БПЛА противника в Киевской области велась работа ПВО.

Позже ночью стало известно, что в Киевской области из-за падения обломков сбитых БПЛА противника в одном из населенных пунктов был ранен ребенок. Также произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади почти 200 квадратных метров.

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Одесса Измаил Атака дронов
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