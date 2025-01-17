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У Румунії знайшли два місця падіння дронів РФ після атаки по Україні

Румунія, П'ятниця 17 січня 2025 22:09
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У Румунії знайшли два місця падіння дронів РФ після атаки по Україні Фото: у Румунії знайшли два місця падіння дронів РФ після атаки по Україні 17 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські дрони впали в Румунії 17 січня. Їх знайшли у двох місцях прикордонних повітів Ботошані та Тулча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Румунії.

"Міжвідомча група завершила дослідження, проведені 17 січня в прикордонному районі округу Тульча після атаки безпілотників у ніч на цивільні цілі та портову інфраструктуру України", - ідеться в повідомленні.

Як уточнюється, за підсумками польових обшуків виявлено дві ділянки, де впали безпілотники російського походження типу Geran1/2.

Одне місце падіння розташоване між населеними пунктами Чаталкіой (повіт Тулча) і Тудор-Владимиреску (повіт Ботошані), а друге - на південь від Кілія-Веке (повіт Тулча).

"Удар уламків безпілотника не зачепив елементів інфраструктури і про матеріальну шкоду не повідомлялося", - додали в Міноборони.

У Румунії знайшли два місця падіння дронів РФ після атаки по Україні 17 січня (google.com/maps)

Атака РФ по Україні

Росія в ніч на 17 січня атакувала Україну дронами і балістичними ракетами. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що один із безпілотників залетів у Румунію.

Крім того, Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ 17 січня на українські міста біля Дунаю.

Нагадаємо, окупанти вдарили дронами по Ізмаїльському району Одеської області. Метою обстрілу була місцева припортова інфраструктура.

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