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В Румынии заявили, что уничтожили пять морских дронов в Черном море

11:55 11.07.2026 Сб
2 мин
Не во всех дронах была взрывчатка
aimg Татьяна Степанова
В Румынии заявили, что уничтожили пять морских дронов в Черном море Фото: в Румынии заявили, что уничтожили пять морских дронов в Черном море (Getty Images)
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В акватории Черного моря у берегов Румынии было обнаружено и обезврежено пять морских дронов.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Совет Мируце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

"В море были обнаружены обломки дронов, которые были уничтожены. У некоторых из них было взрывчатое вещество, у других - нет", - сообщил Мируце.

По его словам, четыре из этих случаев произошли до взрыва дрона в порту Констанцы, а один - позже.

Отвечая на вопрос о взрыве дрона в порту Констанца и о том, почему румынская армия не обнародовала отчет об инциденте, независимом от информации, предоставленной украинской стороной, министр подчеркнул, что ответственность за безопасность порта в мирное время не лежит на армии.

"Румынская армия не обеспечивает охрану порта Констанца в мирное время. Румынская армия является одним из государственных органов Румынии, который в мирное время, в таких ситуациях, когда к ней обращаются за поддержкой, вмешивается. Существуют структуры румынского государства, которые по закону несут ответственность за это в мирное время", - отметил он.

Взрыв морского дрона в Румынии

Напомним, 5 июня в румынском порту Констанца взорвался прибывший к причалу украинский надводный дрон. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Военно-морских силах ВСУ подтвердили, что беспилотник был украинским, но под влиянием российских средств радиоэлектронной борьбы потерял управление и оказался у берегов Румынии.

Также СМИ сообщили, что в прибрежной зоне порта Констанца было обнаружено еще четыре лодки со взрывчаткой

Позже в Румынии обратились к Украине с предложением изменить алгоритм работы морских беспилотников. Бухарест также ведет переговоры по усилению своей системы ПВО после инцидента с дроном.

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