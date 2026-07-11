В Румынии заявили, что уничтожили пять морских дронов в Черном море

В акватории Черного моря у берегов Румынии было обнаружено и обезврежено пять морских дронов.

"В море были обнаружены обломки дронов, которые были уничтожены. У некоторых из них было взрывчатое вещество, у других - нет", - сообщил Мируце.

По его словам, четыре из этих случаев произошли до взрыва дрона в порту Констанцы, а один - позже.

Отвечая на вопрос о взрыве дрона в порту Констанца и о том, почему румынская армия не обнародовала отчет об инциденте, независимом от информации, предоставленной украинской стороной, министр подчеркнул, что ответственность за безопасность порта в мирное время не лежит на армии.

"Румынская армия не обеспечивает охрану порта Констанца в мирное время. Румынская армия является одним из государственных органов Румынии, который в мирное время, в таких ситуациях, когда к ней обращаются за поддержкой, вмешивается. Существуют структуры румынского государства, которые по закону несут ответственность за это в мирное время", - отметил он.