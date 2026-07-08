Румыния просит Украину перепрограммировать беспилотники после инцидента в Черном море

В Румынии обратились к Украине с предложением изменить алгоритм работы морских беспилотников. Бухарест также ведет переговоры об усилении своей системы ПВО после недавнего инцидента с дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Radio România .

Румыния предложила изменить алгоритм работы украинских БПЛА

Исполняющий обязанности главы Минобороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что направил украинской стороне официальный запрос, касающийся работы беспилотников над акваторией Черного моря.

По его словам, Бухарест считает целесообразным предусмотреть механизм, при котором украинские дроны автоматически уничтожались бы в случае случайного попадания в территориальные воды Румынии.

"Я официально направил министру обороны Украины запрос, в котором указал, что для Румынии целесообразно объявить о том, что любой беспилотник, запущенный в Черное море и произведенный в Украине, должен быть запрограммирован таким образом, чтобы при случайном попадании в территориальные воды Румынии, при любых условиях, он самопроизвольно взорвался", — пояснил Мируцэ.

По словам Мируцэ, этого можно добиться с помощью предварительного программирования беспилотника: даже при потере связи встроенный микропроцессор сможет автономно принять решение о самоуничтожении при попадании в территориальные воды Румынии.

Он отметил, что подобный алгоритм может работать автономно, без постоянной связи с оператором, поскольку решение о самоуничтожении способен принимать встроенный микропроцессор аппарата.

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Кроме того, исполняющий обязанности министра сообщил, что Бухарест продолжает переговоры с союзниками о размещении дополнительных средств ПВО на территории страны.

По его словам, необходимость усиления защиты стала особенно актуальной после инцидента с беспилотником в районе Галаца.

"Это решение в конечном итоге зависит от стран, которые примут такое решение. Переговоры с тремя из этих стран находятся на продвинутой стадии, но, поскольку это деликатный вопрос для каждой страны, уместно позволить им объявить о завершении всех внутренних процедур, необходимых для отправки сюда дополнительных средств", — заявил он.

Также Мируцэ рассказал, что обратился к партнерам с просьбой предоставить Румынии дополнительные средства обнаружения и наблюдения за воздушными целями, способными действовать на малых высотах.