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"Вонь" и "грязь". Как хвойные деревья Киева спасают от вырубки вандалами в канун праздников

Вторник 03 декабря 2024 18:08
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"Вонь" и "грязь". Как хвойные деревья Киева спасают от вырубки вандалами в канун праздников Зеленые насаждения Киева защищают от вырубки в канун праздников (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Лесопарковые хозяйства Киева и районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений начали кампанию по предотвращению самовольных вырубок вандалами хвойных деревьев в канун рождественских и новогодних праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

Как зеленые насаждения Киева защищают от вандалов

Директор департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный рассказал, что для защиты зеленых насаждений от вандалов предусмотрены:

  • общие рейдовые мероприятия
  • патрулирование (в частности в городских лесах) с участием работников Государственной экологической инспекции и Патрульной полиции
  • обработка деревьев специальными химическими растворами

"Особое внимание работники наших предприятий будут уделять охране молодых хвойных насаждений, растущих у автодорог и железнодорожных путей и на объектах зеленого хозяйства", - уточнил он.

&quot;Вонь&quot; и &quot;грязь&quot;. Как хвойные деревья Киева спасают от вырубки вандалами в канун праздников

Хвойные деревья перед праздниками приходится спасать от вандалов (фото: kyivcity.gov.ua)

Какие именно деревья и чем обрабатывают

По словам генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой" Юрия Бахмата, районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений начинают обрабатывать специальными веществами в парках и скверах столицы:

  • ели
  • сосны
  • туи
  • можжевельники

&quot;Вонь&quot; и &quot;грязь&quot;. Как хвойные деревья Киева спасают от вырубки вандалами в канун праздников

"Праздничные" деревья в Киеве обрабатывают специальными веществами (фото: kyivcity.gov.ua)

Он объяснил, что деревья обрабатывают:

  • или репеллентами - безвредными для растений веществами, которые в помещениях выделяют неприятный запах
  • или клеево-меловой смесью, которая оставляет на растениях "грязную" окраску

"Оба подхода абсолютно безопасны для окружающей среды. Зоны с обработанными деревьями будут обозначать специальными предупредительными табличками", - отметил Бахмат.

&quot;Вонь&quot; и &quot;грязь&quot;. Как хвойные деревья Киева спасают от вырубки вандалами в канун праздников

Зона в Киеве, где деревья уже обработали (фото: kyivcity.gov.ua)

Наказание за незаконную вырубку деревьев

Напомним, согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), незаконная вырубка хвойных деревьев влечет за собой наложение штрафа в размере от 510 до 5 100 гривен.

В некоторых случаях за незаконную вырубку деревьев на территории лесов предусмотрена уголовная ответственность (согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины "Незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса") - штрафы от 17 000 до 25 500 гривен или пробационный надзор сроком до 3 лет, или ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет.

Кроме того, за каждую самовольно срезанную елку определяют ущерб, причиненный лесу незаконной вырубкой (ее размер зависит от диаметра поврежденного дерева).

Также таксы для вычисления размера ущерба, причиненного зеленым насаждениям в пределах лесов, городов и других населенных пунктов, утверждаются соответствующими постановлениями Кабинета министров Украины.

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