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В Киеве стартует продажа праздничных елок: как найти ближайший базар (адреса)

Четверг 05 декабря 2024 06:30
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В Киеве стартует продажа праздничных елок: как найти ближайший базар (адреса) Сегодня в Киеве отрываются елочные базары, где можно купить праздничное дерево (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 5 декабря, в Киеве начинают открываться официальные елочные ярмарки (базары). Выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств деревья киевляне и гости столицы смогут купить до 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

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Почему важно покупать елки на официальных площадках

Директор департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков рассказал, что покупая елку на официальной площадке, украинцы не только получают качественное дерево, но и вносят вклад в развитие города

"Ведь уплаченные налоги направляются в бюджет столицы", - уточнил он и пригласил граждан "выбрать праздничное дерево, которое наполнит дом радостью и теплом в новогодние дни".

Чиновник добавил, что покупка елок на официальных площадках важна:

  • для прозрачности процесса
  • для сохранения природных ресурсов
  • для борьбы с нелегальной вырубкой лесов

В КГГА отметили, что продажу "официальных" елок будут осуществлять коммунальные предприятия, подчиненные департаменту промышленности и развития предпринимательства.

Адреса елочных ярмарок в Голосеевском районе

В Голосеевском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

  • пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича
  • улица Самойла Кошки, 5
  • улица Степана Рудницкого, 6-А
  • улица Васильковская, 8
  • переулок Руслана Лужевского, 1 (две локации)
  • улица Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2")
  • проспект Академика Глушкова, 16-16/7
  • проспект Академика Глушкова, 31-А
  • улица Метрологичная, 19
  • улица Академика Заболотного, 48-А - две локации (напротив торговой площадки "Феофанівський")
  • улица Феодосийская, Днепровское шоссе
  • улица Кольцевая дорога, 1 (заезд в ТЦ "Республіка")

Адреса елочных ярмарок в Дарницком районе

В Дарницком районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

    • улица Архитектора Вербицкого, 16
    • улица Братства тарасовцев, 9
    • улица Елизаветы Чавдар, 1
    • улица Елизаветы Чавдар, 13
    • улица Здолбуновская, 2
    • улица Михаила Драгоманова, 14
    • улица Олены Пчилки, 2
    • пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой)
    • улица Срибнокильская, 13
    • улица Ялтинская, 5-А
    • улица Ялтинская, 5-Б
    • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
    • улица Александра Мишуги, 2
    • пересечение улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко
    • пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
    • проспект Петра Григоренко, 26
    • проспект Петра Григоренко, 41-43
    • улица Срибнокильская, 5-Б (съезд с проспекта Петра Григоренко на проспект Николая Бажана - станция метро "Позняки")
    • Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус")
    • улица Александра Мишуги, 4
    • улица Заречная, 1
    • улица Днепровская Набережная, 18 (съезд с Днепровской набережной и проспекта Николая Бажана - станция метро "Осокорки")

    Адреса елочных ярмарок в Деснянском районе

    В Деснянском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

      • улица Рональда Рейгана, 4
      • улица Рональда Рейгана, 8
      • проспект Червоной Калины, 15
      • проспект Червоной Калины, 26
      • проспект Червоной Калины, 44
      • проспект Червоной Калины, 60/10
      • проспект Червоной Калины, 95-97
      • улица Электротехническая, 2
      • улица Электротехническая, 4
      • улица Милютенко, 34 (распределительная полоса)
      • станция метро "Лесная" (улица Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)
      • станция метро "Черниговская"

      Адреса елочных ярмарок в Днепровском районе

      В Днепровском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

        • бульвар Игоря Шамо, 2/7
        • улица Андрея Малышко, 4-А
        • улица Ивана Миколайчука, 9
        • улица Миропольская, 25
        • улица Радужная, 4
        • улица Юрия Шумского, 1
        • проспект Павла Тычины, 7
        • проспект Соборности, 2/1
        • пересечение улицы Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо
        • пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича
        • пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича

        Адреса елочных ярмарок в Оболонском районе

        В Оболонском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

          • улица Днепроводская, 1
          • улица Зои Гайдай, 2
          • площадь Петропавловская, 2
          • проспект Владимира Ивасюка, 27-Б
          • проспект Владимира Ивасюка, 46
          • улица Семена Скляренко, 17
          • улица Ярослава Ивашкевича, 6/8А
          • проспект Оболонский, 1-Б
          • проспект Оболонский, 52-А
          • проспект Оболонский, 45/28
          • улица Петра Калнышевского, 2
          • улица Героев Днепра, 30
          • улица Героев Днепра, 32
          • улица Героев Днепра, 41
          • улица Иорданская, 17
          • улица Героев полка "Азов", 3
          • улица Героев полка "Азов", 12
          • улица Героев полка "Азов", 34
          • улица Александра Архипенко, 6-А
          • площадь Оболонская, 6 (две локации)
          • проспект Литовский, 2
          • проспект Маршала Рокоссовского, 3/4

          Адреса елочных ярмарок в Печерском районе

          В Печерском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

            • бульвар Николая Михновского, 25
            • бульвар Николая Михновского, 30/1
            • улица Большая Васильковская, 107
            • улица Шота Руставели, 16 (в пределах заведения "Milk Bar")

            Адреса елочных ярмарок в Подольском районе

            В Подольском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

                • улица Верхний Вал, 16 (три локации)
                • угол улиц Верхний Вал и Житнеторжская (локация №4)
                • Вышгородская улица, 21/6
                • улица Ивана Выговского, 18
                • улица Светлицкого, 23
                • улица Светлицкого, 30/20
                • проспект Василия Порика, 13
                • проспект Европейского Союза, 12-А (возле магазина "АТБ")
                • проспект Европейского Союза, 37
                • проспект Европейского Союза, 45-А
                • проспект Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент")
                • проспект Европейского Союза, 66
                • проспект Свободы, 2
                • проспект Свободы, 28
                • проспект Георгия Гонгадзе, 20
                • улица Нижний Вал, 15 (распределительная полоса напротив автостанции)
                • угол улиц Межигорская и Верхний Вал (распределительная полоса)

                Адреса елочных ярмарок в Святошинском районе

                В Святошинском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

                  • проспект Берестейский, 117
                  • проспект Леся Курбаса, 8
                  • проспект Академика Палладина, 24
                  • Святошинская площадь, 1
                  • бульвар Николая Руденко, 7
                  • бульвар Николая Руденко, 13
                  • бульвар Николая Руденко, 14
                  • бульвар Николая Руденко, 15
                  • бульвар Жюля Верна, 6/10
                  • улица Василия Кучера, 5
                  • улица Симиренко, 17
                  • улица Зодчих, 46
                  • улица Зодчих, 56
                  • улица Зодчих, 62
                  • улица Зодчих, 70
                  • улица Тулузы, 2/58
                  • улица Якуба Коласа, 23
                  • улица Чернобыльская, 20
                  • улица Ирпенская, 76 - 80
                  • улица Подлесная, 1
                  • улица Академика Булаховского, 30
                  • улица Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса)
                  • улица Семьи Стешенко, 7
                  • улица Василия Стуса, 20

                  Адреса елочных ярмарок в Соломенском районе

                  В Соломенском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

                    • улица Соломенская, 33
                    • улица Соломенская, 39
                    • улица Борщаговская, 154-А (ТЦ "Аркадія")
                    • улица Академика Шалимова, 37
                    • бульвар Чоколовский, 1
                    • бульвар Чоколовский, 19 - 21
                    • бульвар Чоколовский, 20
                    • бульвар Чоколовский, 24
                    • проспект Отрадный, 15/45
                    • проспект Воздушных Сил, 18/2

                    Адреса елочных ярмарок в Шевченковском районе

                    В Шевченковском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

                    • улица Юрия Ильенко, 1
                    • улица Даниила Щербаковского, 56
                    • угол улиц Игоря Турчина и Мечты
                    • улица Парково-Сырецкая, 10
                    • улица Ольжича, 14
                    • улица Елена Телиги, 31/1
                    • улица Щусева, 5
                    • угол улиц Елены Телиги и Щусева
                    • улица Дорогожицкая, 13/14

                    Напомним, ранее мы рассказывали, сколько могут стоить "живые" елки в этом году и как их выращивают и заготавливают к праздникам.

                    Читайте также, что известно о главной елке Украины в Киеве и организации массовых мероприятий в столице во время рождественских и новогодних праздников.

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