В Румынии определились с датой выборов президента, - СМИ

Издание со ссылкой на источники пишет, что сегодня коалиция определилась с датами. Первый тур должен пройти 23 марта, второй - 6 апреля 2025 года.

Отметим, проевропейская коалиция Социал-демократической партии действующего премьера Марчела Чолаку, Национальной либеральной партии и этнической венгерской партии UDMR уже заявила о поддержке Крина Антонеску в качестве единого кандидата.

Среди других в гонке примут участие Елена Ласкони из Союза спасения Румынии, а также независимые кандидаты Кэлин Георгеску, Никушор Дан и Даниэль Фунериу.

Президентские выборы будут повторены после того, как Конституционный суд Румынии принял решение отменить первый тур, который прошел в конце ноября.

Скандальные выборы в Румынии

Первый тур выборов прошел 24 ноября 2024 года. По его итогам во второй тур прошли правоцентристский политик Елена Ласкони и ультраправый Кэлин Георгеску. Это было впервые с 2000 года, когда националистический кандидат пробился во второй тур, и впервые в посткоммунистический период, когда во второй тур не вышли социал-демократы.

Результат Георгеску был неожиданным, считается, что его обеспечила агрессивная кампания в TikTok, а протесты против кандидата вспыхнули в Бухаресте и ряде городов. Как показал анализ агентства G4 Media, кандидат установил "машину пропаганды" через тысячи аккаунтов.

Позже в Конституционный суд поступило ходатайстве об аннулировании первого тура, а Высший совет национальной обороны призвал провести расследование атак на избирательную инфраструктуру и незаконной агитации в пользу Георгеску. TikTok признал, что получил 362 тысячи евро, хотя сам Георгеску говорил, что не потратил ни одного евро.

После того, как была рассекречена информация об иностранном вмешательстве, первый тур выборов был аннулирован.

Подробнее читайте в отдельном материале РБК-Украина "Почему в Румынии отменили результаты выборов президента и что будет дальше".