Победитель первого тура выборов президента Румынии хочет прекратить помощь Украине
Кандидат в президенты Румынии Калин Джорджеску в случае победы на выборах хочет остановить помощь Украине. Он считает, что это якобы поможет завершить войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Джорджеску для Reuters.
Ультраправый политик заверил, что если он победит на выборах, то военная помощь Украине, а также помощь в экспорте украинского зерна прекратится.
"Как я могу согласиться на это? Это невозможно. Румыния и румынский народ превыше всего", - заявил он.
По его словам, "невозможно представить", чтобы в соседней стране, в центре Европы продолжалась война.
"Поэтому приоритетом, безусловно, будет то, что эта война в Украине должна быть немедленно остановлена", - добавил Джорджеску.
Также, отвечая на вопрос об обязательных ежегодных расходах на оборону в размере 2% от ВВП для стран НАТО, он заявил, что у Румынии "нет ни перед кем обязательств".
"Это (расходы на оборону в размере 2% от ВВП - ред.) сверхвторостепенно, меня это даже не интересует", - добавил политик.
Выборы в Румынии
Напомним, во второй тур президентских выборов, который состоится уже в воскресенье, 8 декабря, прошли Калин Джорджеску и Елена Ласкони.
Джорджеску является праворадикалом с пророссийскими взглядами.
В свою очередь Ласкони считает, что помощь Украине необходимо усилить и выступает против завершения войны за счет территориальных уступок.
Детально о кандидатах - в материале РБК-Украина.
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