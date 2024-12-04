Победитель первого тура выборов президента Румынии хочет прекратить помощь Украине

Кандидат в президенты Румынии Калин Джорджеску в случае победы на выборах хочет остановить помощь Украине. Он считает, что это якобы поможет завершить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Джорджеску для Reuters .

Ультраправый политик заверил, что если он победит на выборах, то военная помощь Украине, а также помощь в экспорте украинского зерна прекратится.

"Как я могу согласиться на это? Это невозможно. Румыния и румынский народ превыше всего", - заявил он.

По его словам, "невозможно представить", чтобы в соседней стране, в центре Европы продолжалась война.

"Поэтому приоритетом, безусловно, будет то, что эта война в Украине должна быть немедленно остановлена", - добавил Джорджеску.

Также, отвечая на вопрос об обязательных ежегодных расходах на оборону в размере 2% от ВВП для стран НАТО, он заявил, что у Румынии "нет ни перед кем обязательств".

"Это (расходы на оборону в размере 2% от ВВП - ред.) сверхвторостепенно, меня это даже не интересует", - добавил политик.