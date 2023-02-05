В Румынии бушует метель: тысячи потребителей уже без света

Как отмечает издание, метель накрыла около половины территории страны, наиболее ощутимые последствия - в горных районах. Некоторые дороги полностью перекрыли из-за сугробов и поваленных деревьев.

Метеорологи объявили желтый код метели и снегопадов в горах и на востоке страны, где скорость ветра превышает 70 км/ч, а снег усложняет видимость. Кроме того, всю страну накрывает холодная волна, температура воздуха может опускаться до -20 градусов Цельсия, что продлится до 10 февраля.

Самая сложная ситуация в уезде Альба, в Апусенах - горном массиве на западе, и массиве Себеш, южной части Карпат. Там в ночь с субботы на воскресенье зафиксировали проблемы на десятках трансформаторных станций, обеспечивающих питание около 4 тысяч потребителей, и многих линиях электропередач.

В нескольких случаях спасателям пришлось вытаскивать из заносов авто с застрявшими на дороге людьми. За 24 часа румынские горные спасатели получили более 100 вызовов. Они спасли 118 человек, из которых 57 передали бригадам скорой помощи для госпитализации.

Метеослужба считает, что впереди самый холодный для страны период этой зимы, температура воздуха в горных районах может снизиться до -15.

Также Salvamont Romania - горная служба спасения - обращает внимание на опасность схождения лавин. В горах Фэгэраш, на высоте более 1800 м, риск схода лавин максимальный - 5 из 5. Спасатели предупреждают туристов об опасности.