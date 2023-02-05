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В Киеве из-за снегопада коммунальщики работают в усиленном режиме

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Киев, Воскресенье 05 февраля 2023 19:21
В Киеве из-за снегопада коммунальщики работают в усиленном режиме Фото: в Киеве из-за снегопада коммунальщики работают в усиленном режиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Непогода и сильный снегопад накрыли столицу Украины в воскресенье, 5 февраля. В этой связи в городе в усиленном режиме работают коммунальные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как рассказали в ведомстве, на улицах города задействовано 168 единиц спецтехники. Кроме этого, 288 работников в составе 38 бригад очищают узкие тротуары, пешеходные переходы, лестницы и островки безопасности.

"Просим водителей учитывать погодные условия и без необходимости не выезжать на собственных авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не создавать пробок", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в Карпатах сегодня, 5 февраля, бурлит ненастье, зафиксировали 20 градусов мороза. Спасатели призывают воздержаться от походов в горы.

Напомним, синоптики предупреждали, что в Украине ожидается небольшой мокрый снег. Кроме того, усилятся морозы, местами ожидается гололедица.

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