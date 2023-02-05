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Ветер и 20-градусный мороз. В Карпатах бушует непогода

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Карпаты, Воскресенье 05 февраля 2023 11:07
Ветер и 20-градусный мороз. В Карпатах бушует непогода Фото: в Карпатах сегодня зафиксировали 20 градусов мороза (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

В Карпатах сегодня, 5 февраля, бушует непогода, зафиксировали 20 градусов мороза. Спасатели призывают воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По состоянию на 8:00 на горе Пип Иван была облачная погода и сильный туман, видимость упала до 20 метров.

Кроме того, спасатели сообщают о порывах ветра до 14 м/с. Температура воздуха опустилась до -20 градусов.

"Внимание!!! Сложные погодные условия. Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье", - предупреждают спасатели.

Ветер и 20-градусный мороз. В Карпатах бушует непогода

Фото: в Карпатах сегодня зафиксировали 20 градусов мороза (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, синоптики предупреждали, что в Украине ожидается небольшой мокрый снег. Кроме того, усилятся морозы, местами ожидается гололедица.

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