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За последние два дня в австрийских Альпах под лавинами погибли 8 человек

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Австрия, Воскресенье 05 февраля 2023 18:14
За последние два дня в австрийских Альпах под лавинами погибли 8 человек Фото: снежные лавины похоронили за два дня 8 человек в австрийских Альпах (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Лавинная ситуация на западе Австрии остается крайне напряженной: с пятницы под лавинами в Тироле и Форарльберге погибли восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

Как отмечает издание, только сегодня, 5 февраля, в Тироле были обнаружены пятеро погибших. В Восточном Тироле снегоочистительную машину занесло снегом, водитель погиб. Разрушительная лавина сошла также в Эцтали.

За последние два дня в австрийских Альпах под лавинами погибли 8 человек

Кроме того, продолжались поиски трех попавших под лавину в других районах, но всех удалось найти только мертвыми. В субботу в Санкт-Антон-ам-Арльберге два человека попали под снежную плиту, а также в Каунерберге (район Ландек) - на горнолыжном курорте.

В воскресенье, около 10:30, также сообщалось о сходе лавины в Ленгенфельде в Эцтали, мужчина попал под лавину в районе Гейгенкамма. Несмотря на оперативную помощь, любитель зимних видов спорта умер в полдень.

В январе РБК-Украина сообщало, что снежная лавина сошла с гор в городе Ньингчи в Тибетском автономном округе Китая. В результате погибли десятки человек.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области из-за схода лавины произошел обвал горной массы, и обрушившиеся камни повредили жилые дома.

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