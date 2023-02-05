ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сильные морозы, гололедица и снег: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Киев, Воскресенье 05 февраля 2023 07:00
Сильные морозы, гололедица и снег: какой будет погода в Украине сегодня Фото: в Украине продолжают усиливаться морозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 5 февраля будет преимущественно с небольшим мокрым снегом. Морозы продолжат усиливаться, местами гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков сегодня в стране ожидается небольшой снег, а днем в Крыму с дождем. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. При этом в Карпатах ночью ударят морозы до -16.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью -5 -8 градусов, днем -1 -4;
  • на западе ночью от -7 до -10, а днем -1 -7 градусов;
  • в восточных областях ночью -2 -4 градуса, днем от -1 до +2;
  • на юге страны ночью -1 -7, а днем от -1 до +1;
  • в центральных областях ночью -6 -8 градусов, днем -2 -4.

Сильные морозы, гололедица и снег: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, прогнозируется небольшой снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северный 7-12 м/с.

Столбики термометров ночью покажут -5 -7 градусов, а днем -2 -4.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре ответили, ожидать ли украинцам раннюю весну.

Также мы писали, сколько будет продолжаться похолодание в Украине и с чем оно связано.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Снегопад
NEWS
ВСУ могут готовить контрнаступление у Угледара: карты боев
ВСУ могут готовить контрнаступление у Угледара: карты боев
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина