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В Румынии бушует метель: тысячи потребителей уже без света

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Румыния, Воскресенье 05 февраля 2023 20:08
В Румынии бушует метель: тысячи потребителей уже без света Фото: обильные снегопады в Румынии оставили без света тысячи домов (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

В Румынии тысячи домохозяйств остались без света из-за мощного снегопада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание Digi24.

Как отмечает издание, метель накрыла около половины территории страны, наиболее ощутимые последствия - в горных районах. Некоторые дороги полностью перекрыли из-за сугробов и поваленных деревьев.

Метеорологи объявили желтый код метели и снегопадов в горах и на востоке страны, где скорость ветра превышает 70 км/ч, а снег усложняет видимость. Кроме того, всю страну накрывает холодная волна, температура воздуха может опускаться до -20 градусов Цельсия, что продлится до 10 февраля.

Самая сложная ситуация в уезде Альба, в Апусенах - горном массиве на западе, и массиве Себеш, южной части Карпат. Там в ночь с субботы на воскресенье зафиксировали проблемы на десятках трансформаторных станций, обеспечивающих питание около 4 тысяч потребителей, и многих линиях электропередач.

В нескольких случаях спасателям пришлось вытаскивать из заносов авто с застрявшими на дороге людьми. За 24 часа румынские горные спасатели получили более 100 вызовов. Они спасли 118 человек, из которых 57 передали бригадам скорой помощи для госпитализации.

В Румынии бушует метель: тысячи потребителей уже без света

Метеослужба считает, что впереди самый холодный для страны период этой зимы, температура воздуха в горных районах может снизиться до -15.

Также Salvamont Romania - горная служба спасения - обращает внимание на опасность схождения лавин. В горах Фэгэраш, на высоте более 1800 м, риск схода лавин максимальный - 5 из 5. Спасатели предупреждают туристов об опасности.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что лавинная ситуация на западе Австрии остается крайне напряженной: с пятницы под лавинами в Тироле и Форарльберге погибли восемь человек.

Кроме того, мы писали, что в Киеве из-за снегопада коммунальщики работают в усиленном режиме.

Как сообщалось, в Карпатах сегодня, 5 февраля, бурлит ненастье , зафиксировали 20 градусов мороза. Спасатели призывают воздержаться от походов в горы.

Напомним, синоптики предупреждали, что в Украине ожидается небольшой мокрый снег. Кроме того, усилятся морозы, местами ожидается гололедица.

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