В Румынии на побережье Черного моря вынесло фрагмент российской ракеты

Согласно опубликованной сводке, найденный элемент не содержит пиротехнических и других опасных материалов. Предположительно фрагмент ракеты упал в море во время недавних боевых действий в северной части Черного моря. После этого его и вынесло на румынское побережье.

Также в румынском командовании не исключают, что в дальнейшем морские течения могут принести и другие части ракет в прибрежную зону Румынии или других прибрежных стран.

"Вместе с тем, рекомендуем гражданам, которые заметили такие элементы боеприпасов, для собственной безопасности держаться подальше от обнаруженных объектов и немедленно сообщать компетентные органы", - говорится в сообщении.