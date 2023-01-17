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В Румынии на побережье Черного моря вынесло фрагмент российской ракеты

Фото: в Румынии на берег вынесло фрагмент российской ракеты (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Румынии на берег Черного моря волнами вынесло двигатель российской ракеты, которая является частью зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВМС Румынии.

Согласно опубликованной сводке, найденный элемент не содержит пиротехнических и других опасных материалов. Предположительно фрагмент ракеты упал в море во время недавних боевых действий в северной части Черного моря. После этого его и вынесло на румынское побережье.

Также в румынском командовании не исключают, что в дальнейшем морские течения могут принести и другие части ракет в прибрежную зону Румынии или других прибрежных стран.

"Вместе с тем, рекомендуем гражданам, которые заметили такие элементы боеприпасов, для собственной безопасности держаться подальше от обнаруженных объектов и немедленно сообщать компетентные органы", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили обломки ракеты в Бричанском районе после массированного удара российской армии по Украине.

Также сообщалось, что в субботу, 14 января, российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области. Осколки от сбитых ракет попали по объектам зерновой сделки.

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