Осколки российских ракет попали по объектам зерновой сделки под Одессой
В субботу, 14 января, российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области. Осколки от сбитых ракет попали по объектам зерновой сделки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Одесского РОА Юрия Крука.
"Противник нанес ракетный удар по Одесскому району Одесской области", - говорится в сообщении.
Крук отмечает, что большинство ракет были уничтожены силами ПВО, но есть "прилет" в одной из общин района и попадание осколков от сбитых ракет по объектам транспортной инфраструктуры, работающим в рамках зерновой сделки.
"Пострадавших нет. Просим Вас оставаться в укрытиях и внимательно следить за сигналами воздушной тревоги", - добавили.
Напомним, что сегодня, 14 января, жители Одессы услышали взрыв. Он раздался во время воздушной тревоги по всей области.
Украинским военным удалось сбить минимум 10 ракет, которые россияне запустили по территории Украины в субботу, 14 января.
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