У Румунії на узбережжя Чорного моря винесло фрагмент російської ракети

У Румунії на берег Чорного моря хвилями винесло двигун російської ракети, яка є частиною зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Генерального штабу ВМС Румунії.

Згідно з опублікованим зведенням, знайдений елемент не містить піротехнічних та інших небезпечних матеріалів. Імовірно, фрагмент ракети впав у море під час недавніх бойових дій у північній частині Чорного моря. Після цього його винесло на румунське узбережжя.

Також у румунському командуванні не виключають, що надалі морські течії можуть принести й інші частини ракет до прибережної зони Румунії чи інших прибережних країн.

"Водночас рекомендуємо громадянам, які помітили такі елементи боєприпасів, для власної безпеки триматися подалі від виявлених об'єктів і негайно повідомляти компетентні органи", - йдеться у повідомленні.