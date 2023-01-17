У Румунії на узбережжя Чорного моря винесло фрагмент російської ракети

У Румунії на берег Чорного моря хвилями винесло двигун російської ракети, яка є частиною зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Генерального штабу ВМС Румунії.
Згідно з опублікованим зведенням, знайдений елемент не містить піротехнічних та інших небезпечних матеріалів. Імовірно, фрагмент ракети впав у море під час недавніх бойових дій у північній частині Чорного моря. Після цього його винесло на румунське узбережжя.
Також у румунському командуванні не виключають, що надалі морські течії можуть принести й інші частини ракет до прибережної зони Румунії чи інших прибережних країн.
"Водночас рекомендуємо громадянам, які помітили такі елементи боєприпасів, для власної безпеки триматися подалі від виявлених об'єктів і негайно повідомляти компетентні органи", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі після масованого удару російської армії по Україні.
Також повідомлялося, що в суботу, 14 січня, російські військові завдали ракетного удару по Одеській області. Уламки від збитих ракет потрапили об'єктами зернової угоди.
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