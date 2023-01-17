UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Румунії на узбережжя Чорного моря винесло фрагмент російської ракети

Фото: у Румунії на берег винесло фрагмент російської ракети (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Румунії на берег Чорного моря хвилями винесло двигун російської ракети, яка є частиною зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Генерального штабу ВМС Румунії.

Згідно з опублікованим зведенням, знайдений елемент не містить піротехнічних та інших небезпечних матеріалів. Імовірно, фрагмент ракети впав у море під час недавніх бойових дій у північній частині Чорного моря. Після цього його винесло на румунське узбережжя.

Також у румунському командуванні не виключають, що надалі морські течії можуть принести й інші частини ракет до прибережної зони Румунії чи інших прибережних країн.

"Водночас рекомендуємо громадянам, які помітили такі елементи боєприпасів, для власної безпеки триматися подалі від виявлених об'єктів і негайно повідомляти компетентні органи", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що співробітники прикордонної поліції Молдови виявили уламки ракети у Бричанському районі після масованого удару російської армії по Україні.

Також повідомлялося, що в суботу, 14 січня, російські військові завдали ракетного удару по Одеській області. Уламки від збитих ракет потрапили об'єктами зернової угоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РумуніяракетиВторгнення Росії до України