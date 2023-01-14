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На территории Молдовы у границы с Украиной нашли обломки ракеты

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Молдова, Суббота 14 января 2023 17:26
На территории Молдовы у границы с Украиной нашли обломки ракеты Фото: на территории Молдовы у границы с Украиной нашли обломки ракеты (facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM)
Автор: Татьяна Степанова

Сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили обломки ракеты в Бричанском районе после массированного удара российской армии по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел Молдовы.

"После массированных бомбардировок Украины Россией патруль пограничной полиции обнаружил обломки ракеты сегодня днем в районе пограничного сектора Ларга (Бричанский район)", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на приграничной территории Украины увеличили количество патрулей для наблюдения за воздушным пространством.

Как сообщает МВД, это уже третий случай, когда обломки ракет после обстрела Украины падают на территории Молдовы..

Напомним, в субботу, 14 января, российские оккупанты снова выпустили ракеты по Украине. В ряде регионов работали системы ПВО.

Кроме того, российские войска во время масштабной тревоги попали по многоквартирному дому в Днепре. Предварительно известно о десяти пострадавших гражданских.

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Молдова Война России против Украины ракетный удар
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