В Румынии произошло землетрясение силой 5,3 балла: названы последствия

В Румынии произошло землетрясение амплитудой 5,3 балла по шкале Рихтера вчера вечером, 6 июня. Сообщается, что в ряде регионов наблюдались автершоки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook румынского Национального института исследований и разработок в области физики Земли.

Подземные толчки были зафиксированы в районе города Арад на западе Румынии. Эпицентр землетрясения ученые зафиксировали в 24 километрах к востоку от ближайшего города на глубине 6,4 километра. Толчки ощутили также жители других крупных румынских городов – Тимишоары, Бекешчабы и Решиты.

Как сообщили в институте физики Земли, землетрясение сопровождалось афтершоком с магнитудой 3,1 балла. Афтершоками принято называть толчки, происходящие после основного и меньшие по сравнению с ним. Сильные землетрясения всегда сопровождаются многочисленными повторными толчками.

Что касается разрушений, то сообщается о незначительных повреждениях фасадов зданий в городе Арад, что, в свою очередь, привело к повреждениям нескольких припаркованных автомобилей.