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В Румынии произошло землетрясение силой 5,3 балла: названы последствия

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Среда 07 июня 2023 01:31
В Румынии произошло землетрясение силой 5,3 балла: названы последствия Фото: в Румынии произошло землетрясение силой 5,3 балла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Румынии произошло землетрясение амплитудой 5,3 балла по шкале Рихтера вчера вечером, 6 июня. Сообщается, что в ряде регионов наблюдались автершоки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook румынского Национального института исследований и разработок в области физики Земли.

Подземные толчки были зафиксированы в районе города Арад на западе Румынии. Эпицентр землетрясения ученые зафиксировали в 24 километрах к востоку от ближайшего города на глубине 6,4 километра. Толчки ощутили также жители других крупных румынских городов – Тимишоары, Бекешчабы и Решиты.

Как сообщили в институте физики Земли, землетрясение сопровождалось афтершоком с магнитудой 3,1 балла. Афтершоками принято называть толчки, происходящие после основного и меньшие по сравнению с ним. Сильные землетрясения всегда сопровождаются многочисленными повторными толчками.

Что касается разрушений, то сообщается о незначительных повреждениях фасадов зданий в городе Арад, что, в свою очередь, привело к повреждениям нескольких припаркованных автомобилей.

В Румынии произошло землетрясение силой 5,3 балла: названы последствия

Напомним, что в декабре 2022 года произошло землетрясение неподалеку от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области. Его магнитуда составила 2,4 балла по шкале Рихтера.

Также несколькими днями ранее, 23 декабря, в Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0.

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